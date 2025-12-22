俳優の谷原章介が22日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。東京・赤坂の個室サウナ火災で30代の夫婦が死亡した件で、運営側の安全担保を訴えた。この火災では、管理態勢の不備が指摘された。死亡した夫婦がサウナ室から脱出しようとしたがドアノブが壊れていた。サウナ室の非常用ボタンのプラスチック製カバーを壊して鳴らそうとしたが、ボタンは作動せず、電源が切れていた。運