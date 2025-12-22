お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史が、「M−1グランプリ2025」決勝戦の放送後に自身のX（旧Twitter）を更新。来年の大会への意欲を綴り、ファンから多くの反響が寄せられている。エバースは同日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」に出場。ファーストラウンドでは「ルンバ車」という独創的なネタを披露して高得点を記録し、見事1位で最終決戦へと駒を進めた。しかし、最終決戦では惜しくも敗れ3位という結果に終