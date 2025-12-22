不妊治療患者や不妊・不育症当事者を支援するFineは、「不妊治療の保険適用の条件緩和に関する緊急アンケート2025」を実施した。調査期間は2025年11月13日から12月15日、対象は2022年4月以降に不妊・不育症治療を経験した人や治療中、または治療予定の人で、WEBアンケートにより373人から回答を得た。調査の結果、回答者の99%が現行の保険制度の対象となり得る立場である一方、治療費については「3割負担のみ」が23%、「保険診療と