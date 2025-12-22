「私のスターダスト……」映画『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』でデス・スターの開発者ゲイレン・アーソを演じたマッツ・ミケルセンは、私生活でもデス・スターを組み立てていたらしい。ミケルセンが米にて小話を披露した。 ゲイレンは映画の主人公ジン・アーソの父。娘思いの優秀な科学者だったゲイレンだが、その頭脳は恐るべきバトル・ステӦ