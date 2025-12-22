『M-1グランプリ2025』の決勝戦が21日に行われ、たくろう(赤木裕、きむらバンド)が第21代王者の座を勝ち取った。たくろう(赤木裕、きむらバンド)○たくろう、優勝者会見で語ったこと有働由美子がキャスターを務める番組『有働 Times』の生放送出演後、優勝者会見に臨んだたくろうは「王者と呼ばれることがなんにもしっくりきていなくて。終わった瞬間はうれしさのキャパを超えていて、しんどくなるくらいうれしかったです」(きむら