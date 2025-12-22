21日夕方、石川県中能登町の交差点で、道路を横断していた高齢女性が車にはねられ死亡する事故があり、警察は車を運転していた80代の女を逮捕しました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、石川県中能登町の理容業の81歳の女の容疑者です。警察によりますと、この容疑者は21日午後4時45分ごろ、石川県中能登町高畠の交差点付近で、車で帰宅していたところ、道路を歩いて横断していた高齢女性をはねて、けがをさせた疑いが