巨人は２２日に前ロイヤルズ３Ａ傘下のボビー・ダルベック内野手（３０）と契約を合意したと発表した。ダルベックは球団を通じて「読売ジャイアンツに加入できることを心からうれしく思います。長い歴史と素晴らしい伝統、そして情熱的なファンを持つ球団の一員になれることは、大変光栄です。毎日全力で取り組み、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう最善を尽くします。ジャイアンツの一員として、東京ドームでファンの