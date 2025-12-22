ユーエム・サクシードが運営するGPS城郭スタンプラリーアプリ「ニッポン城めぐり」は12月15日、「お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキングTOP300(2025年版)」を発表した。同ランキングは、2024年12月1日〜2025年11月30日までの同アプリのGPS位置情報ビッグデータをもとに算出している。お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキング○GPS位置情報をもとに全国約3,000城を集計同ランキングは、日本100名城・続日本100名城な