宅配ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は、2026年1月1日から1月12日までの期間限定で、Mサイズピザ2枚とサイドメニュー3品が楽しめる「ドミノのお正月セット」を発売する。数量限定のお重型ボックスで提供されるほか、購入者の中から全国でランダム100人に“ピザ1年分無料クーポン”が当たるキャンペーンも実施される。「ドミノ･ピザ」がいう“ピザ1年分無料クーポン”の内容は、“持ち帰りSサイズピザが1年間、毎月1枚無料”になるとい