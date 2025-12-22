日本植物油協会(佐藤達也会長)は12月18日、東京都千代田区の経団連会館で、12月度理事･会員集会を開催後に、会員忘年懇親会を開催した。そこで佐藤達也会長(J-オイルミルズ会長)により、「25年製油業界10大ニュース」が発表された。佐藤会長は1位、2位、3位、6位、7位を挙げた上で、「これら5項目はいずれも油糧種子、生産国、バイオ燃料政策によって、国内搾油業、特にミールの需給に直接、間接に大きな影響を及ぼしていることを