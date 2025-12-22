【モデルプレス＝2025/12/22】マクドナルドでは、「マックフライポテト（R）」をさまざまな味つけで楽しめる「シャカシャカポテト」の“ハッピーターン味”を、2025年12月29日より期間限定で販売する。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆シャカシャカポテト“ハッピーターン味”復活決定2024年、シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして好評となった“ハッピーターン味”。前回は想定を大幅に上回る