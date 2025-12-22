【モデルプレス＝2025/12/22】タレントの辻希美が12月21日、自身のInstagramを更新。第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんの最近の姿を公開し、話題になっている。【写真】5児のママタレ「目元はママ似？」第5子のカミカミデビューショット◆辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの近影公開辻は「カミカミデビュー」とつづり、夢空ちゃんのショットを公開。チョコのおもちゃを口元に持ち、にっこりと笑う姿を披露している。◆辻希美の投稿