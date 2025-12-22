SAY MY NAMEのカムバックが、いよいよ目前に迫った。【写真】本田仁美、胸元ゆるめで“意外なボリューム感”SAY MY NAMEは、この冬を彩る3rd EP『&Our Vibe』を12月29日にリリースし、カムバックする。SAY MY NAMEは『&Our Vibe』の最後のコンセプトフォトを公開し、目前に迫ったカムバックへの期待感を一気に高めた。「Pillow Talk」というコンセプトで披露された今回の写真では、メンバー全員がパジャマ姿で、少女たちだ