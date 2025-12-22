100円寿司チェーン「はま寿司」は12月23日から、全国659店舗で『はま寿司の年末年始 豪華旨ねた祭り』を開催する。同フェアでは、「生本ずわいがに」や「本鮪中落ちつつみ」、「近江牛握り」など、年末年始にふさわしい豪華なネタが登場する。商品は数量限定で、なくなり次第終了となる。はま寿司『年末年始 豪華旨ねた祭り』〈『はま寿司の年末年始 豪華旨ねた祭り』商品ラインアップ〉※価格はすべて税込〈1〉炙りとろ煮穴子(1貫