²Î¼ê¤ÎG.NA¡Ê¥¸¥Ê¡Ë¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¶â¤Ç¡ÖÀ­¹Ô°Ù¡×¡© G.NA¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ëG.NA¤Ï12·î22Æü¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#letsgetit¡×¡Ö#homestudiolife¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢G.NA¤¬¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²Î¼ê