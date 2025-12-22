資料EV自動車の充電 地球温暖化対策の一環で、高松市は電気自動車（EV）など環境負荷の少ない自動車の普及を目指しています。EVユーザーの利便性向上のため、新たに10カ所に急速充電器または普通充電器を設置し、12月23日（火）から順次、運用を開始します。（年末年始に休館・休園で利用できない場合があります） 【12月23日開始】 ・峰山公園（高松市峰山町）午前8時半～午後4時まで利用可能普通充