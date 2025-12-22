高松ぽかぽか温泉高松市多肥上町 22日は冬至です。香川県の入浴施設にゆず湯が登場しました。 （記者リポート）「ゆずの香りがいっぱいに漂っています。なんだか季節を感じることができますね」 高松ぽかぽか温泉では、露天風呂に三豊市で取れたゆず40個を浮かべています。体を温め血行を促進するゆず湯に入ることで、風邪をひかずに冬を過ごせるということです。 （訪れた人は―）「芯からぽかぽ