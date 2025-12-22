これが妥当な評価ということだろう。村上宗隆は速球対応に難あり、短期契約も？「かつての筒香嘉智とダブる」と米スカウト懸念ホワイトソックスは日本時間22日、ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆（25）を獲得したと発表した。複数の米メディアによれば、2年契約で総額3400万ドル（約53億7200万円）。背番号は「5」で、23日午前2時から本拠地シカゴの「レート・フィールド」で、入団会