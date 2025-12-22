DEAN & DELUCAから、2025年12月26日（金）より冬の期間限定ドリンクが登場！「ごましるこ」「抹茶しるこ」と、ゆず香る「ゆずジンジャーアップル」が、寒い季節にぴったりの温かいひとときを提供します。今年も新年の節目に味わいたい「祝いしるこ」が新フレーバー「黒ごま」で登場。定番の「ゆずジンジャーアップル」は、じっくり煮込んだりんごとゆずが温かな癒しを届けてくれます。 冬の定番！「