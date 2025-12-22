韓国メイクトレンドの最前線で支持を集めてきたTAM BEAUTYから、年末シーズンに向けた新作ハイライターが登場。水のりチークで培った“密着感”と“透明感”の哲学を受け継ぎ、ジェリーのような質感で立体的なツヤを叶えます。特別な日にも日常にも寄り添う、新しい輝きがメイクの印象をさりげなく格上げしてくれそうです。 ワンタッチで完成する3Dツヤ ザ・ジェリービームハイライタ