俳優の柄本時生が自身のInstagramを更新。新居への引っ越しと、念願の「ゲーム部屋」が完成したことを報告し、ファンの注目を集めている。柄本は11月13日に、俳優でドラマーのさとうほなみとの結婚を発表したばかり。そんな新婚生活のスタートを伝える投稿となった。「引っ越しました！！！！！！ これから頑張るぞ！！！！！！！」と、新たな生活への意気込みを力強くつづった柄本。自身のYouTubeチャンネルでは、後輩俳優の森下