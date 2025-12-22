花王のヘアケアブランド「THE ANSWER（ジアンサー）」が、日経トレンディが選出する「2025年ヒット商品ベスト30」の7位に選ばれました。「2025年ヒット商品ベスト30」は、2024年10月〜2025年9月に発表・発売された商品・サービスなどを対象に、「売れ行き」「新規性」「影響力」の3項目による総合ランキングです。「THE ANSWERは、花王の100年にわたるヘアケア研究の集大成で「ヘアケアの答え」として誕生したヘアケアブランドです