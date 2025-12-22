ニスモとオーテックジャパンから生まれたNMC12月16日、日産自動車（以下、日産）と日産モータースポーツ&カスタマイズ（以下、NMC）は、ニスモ・ブランドを通じて日産ブランド全体の価値向上を目指す新たな取り組みを発表した。【画像】ニスモ・ブランド強化施策発表！拠点となる神奈川県横浜市のショールーム全50枚NMCは、日本人として初めて国際的なラリーイベントで優勝した難波靖治氏が初代社長となり1984年に設立された