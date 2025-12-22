新春を華やかに迎えるために、「ペコちゃんmilkyドーナツ」が2026年の福袋と限定ドーナツBOXを発売！新年の営業初日から数量限定で販売が開始され、どちらも特別なアイテムが詰め合わせられています。初の福袋には、ペコちゃんオリジナルグッズや人気のドーナツが登場。ドーナツBOXには新春限定の「おみくじペーパープレート」までついて運試しも楽しめる♪年始から幸運を呼び込むアイ