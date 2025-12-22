12月17日、地上設備の不具合により打ち上げが直前で中止されたH3ロケット8号機が、22日午前10時51分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。H3ロケット8号機は、22日午前10時51分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。機体は順調に飛行を続けていましたが、搭載していた衛星「みちびき5号機」が予定していた軌道に投入されたかどうかJAXA（宇宙航空研究開発機構）が詳しい状況を確認中です。H3ロケット8号