ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2025」王者の友田オレ（23）が19日配信のABEMA「脳汁じゅ〜す」に出演。うらやましいと思う大物先輩芸人を実名で挙げた。この日は、ゲストたちがうらやましいと思う芸能人を発表する「あの芸人羨ましすぎる委員会」が開催された。ゲストたちは複数の芸能人の名前を挙げた。友田も複数の名前を挙げた中で、先輩芸人である「今田耕司」の名前があった。友田は「今田さんは、あれだけの