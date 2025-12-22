兵庫県警外事課に所属していた警部補や巡査部長ら約10人が、勤務中に飲酒やパチンコをして職務を怠ったとして、県警が22日にも処分を発表することが関係者への取材で分かった。県警は監督責任があった上司の数人も処分する方針。