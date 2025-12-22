モデルでタレントの藤井サチが自身のInstagramを更新。今年7月に結婚を発表していたが、先日、結婚式を執り行ったことを報告した。投稿では夫の顔も初公開され、大きな注目を集めている。藤井は「先日、結婚式を執り行いました」と報告し、白無垢や色打掛をまとった和装姿の写真を複数枚アップ。続けて「アメリカから母も駆けつけてくれて、93歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…」と、家族への思いを