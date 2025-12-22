政府の来年度予算案の一般会計の総額は、120兆円を超え、過去最大となる見通しです。政府は現在、来年度の当初予算案を編成中ですが、診療報酬のプラス改定などによる医療や介護などの社会保障費が拡大することや、防衛費を過去最大の9兆円超えで調整していることなどから、大きく膨らむ見通しです。一般会計の総額は、今年度の当初予算の115兆1978億円を上回り、120兆円を超え、過去最大となる見通しです。一方、歳入についても調