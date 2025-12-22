占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）一歩踏み込む。好奇心旺盛に。さらっとしたムード。あれこれ、いろいろな話がやってきては消えていきます。次々と流れてくるので、あなたもいちいち気に留めず、さらっと流してしまいそうですが、いくつかのチャンス、未知の可能性も見送ってしまう恐れがあります