占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）切り替えが大事。オンとオフ、きっちり分けて。楽しい予定がいっぱい入りそう。同時に、仕事も佳境に入っていきます。中抜けして遊んで、また、作業に戻る的なアクロバティックなことをしないと、うまくハマらない可能性も。でも、そういう仕様だと開き直ってしまうの