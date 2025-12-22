占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ざっくりムード。だからこそ、転ばぬ先の杖で。ムードは、ポジティブ。なにしろ、以心伝心でなんとかなると、みんなが信じているのです。でも、あなた一人は、非常に懐疑的でしょう。「そんなに簡単じゃないぞ」と分かっているのです。「なりゆきで」「いつも通りに」と