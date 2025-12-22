占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）クッションのように、優しく、柔らかく！師走のアタフタ、ギスギスに巻き込まれやすいでしょう。しれっとワガママを言われたり、手足のように扱われたり、八つ当たりをされたり、「はい？」な展開が増えるでしょう。でも、いずれもあなたを信頼し、甘えているから起こるこ