占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）キリがなさそう。タイムキーパーはあなた。延長戦になりそう。やってもやっても終わらないループにハマりやすいでしょう。場の空気を読んで合わせてしまうと、いつまでも頑張らないといけません。「乗りかかった舟、この際、とことん」と思うならば、それもアリですが