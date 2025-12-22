中国の映画情報サイトによると、2025年、中国ではアニメ映画の年間興行収入が250億元（約5600億円）を突破し、中国映画史の新記録となりました。興行収入ランキングでは、『哪吒之魔童閙海（ナタ 魔童の大暴れ）』、『ズートピア2』、『浪浪山小妖怪（英題：Nobody）』がそれぞれ上位3位につけているということです。（提供/CRI）