占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）オープンマインドで、何でもありでいく。追い込みスイッチが入って、パワフルに頑張れそう。一見終わりそうにない、収まりそうにない案件も、あなたの熱意と技術で無事に着地できるでしょう。ただ、後半、集中力が途切れそう。明日でいいこと、来週でも間に合う案件は