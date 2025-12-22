東京・駒沢体育館で行われていたレスリング全日本選手権は、21日に最終日を迎え、女子57キロ級決勝で四日市市出身の藤波朱理選手（日体大）が、徳原姫花選手（自衛隊）に4ー2で競り勝ち、53キロ級を含め4度目の優勝を果たしました。去年のパリ五輪53キロ級女王の藤波選手は2017年9月からの連勝を150に伸ばしました。今回の全日本選手権は来年の世界選手権や愛知・名古屋アジア大会の代表選考を兼ねています。