津山市内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したことを受け、市が対策会議を開きました。 【写真を見る】津山市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ岡山県が約43万羽を殺処分市が対策会議【岡山】 対策会議は、けさ（22日）、津山市役所で開かれ、きょうから市の職員も岡山県の防疫作業に加わることなどが共有されました。 鳥インフルエンザが発生した養鶏場では、おとといから岡山県が約43万羽の殺処分や消毒作業な