高松市内の無職の男（36）がストーカー規制法違反の疑いで、けさ（22日）逮捕されました。 警察によりますと、男は今年10月、香川県の24歳の女性の勤務先に電話をかけ、女性の名誉を害する内容を告げ、つきまといなどを反復して行い、ストーカー行為をした疑いです。調べに対して、男は容疑を認めているということです。