楽天は22日、則本昂大が公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンへ2025シーズン分の2,800,000円を寄付したと発表した。寄付は2019シーズン以降、7シーズン連続7回目の実施となる。▼ 則本昂大 チャンス・フォー・チルドレンへ寄付 概要寄付先：公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン■寄付内容：2,800,000円（2025シーズン分）※1登板につき50,000円×56登板【参考】則本 昂大選手チャンス・フォー・チルドレンへの寄付実