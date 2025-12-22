毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のクリーナーです。最近は、10万円以下のモデルでもゴミの自動集塵や水拭きとから拭き機能が標準搭載されるようになったロボット掃除機。そんな、低価格モデルとハイエンドモデルとの違いとなるのが搭載されるセンサーなんです。例えば、「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro」なら高性能センサーが搭載され、ケーブルなどの小さな障害物も回避