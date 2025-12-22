■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （１２/２０～１/１９） 【画像】東北・全国の天気など ＜予報のポイント＞ ・寒気の影響を受けにくいため、向こう１か月の気温は高く、特に、期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。東北日本海側の向こう1か月の降雪量は平年並か少ないでしょう。 ・低気圧の影響を受けやすい時期があるため、東北太平洋側の向こう1か月の降水量は多く、向こう1か月の日照時間は少ないで