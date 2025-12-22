¡Ú¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯2025¡¦¼þÅìÍ¤µþÊÔ¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï5·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤«¤éÊü¤Ã¤¿º£µ¨1¹æËÜÎÝÂÇ¤ò¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿°ìÂÇ¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡þ¡þ¡þº£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î´¶¿¨¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÎ¾¼ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Î¨5³ä¤Ç·Þ¤¨¤¿Âç»ö¤Ê°ìÀï¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î