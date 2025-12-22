フィギュアスケートの全日本選手権で、新潟市出身の中井亜美選手が4位に入り、来年のミラノ・コルティナ五輪の日本代表に選ばれました。 21日まで東京で行われていたフィギュアスケートの五輪最終選考会を兼ねた全日本選手権。女子ショートプログラムで3位につけていた新潟市出身の17歳・中井亜美は21日フリーに臨みました。序盤、武器とする大技のトリプルアクセルに失敗しますが、その後は修正し次々と