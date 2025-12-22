2024年の人気〓1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が22日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“グリーンサンタ”コスプレを披露した。「サンタコス」とつづり、グリーンのサンタクロース・コスチューム姿のショットをアップした。水瀬は、今年1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気〓1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグラン