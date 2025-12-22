財務省の三村淳財務官は２２日、日本銀行が１９日に利上げを決めた後、円相場で円安・ドル高が進んでいることについて、「一方的で急激な動きが見られるので憂慮している。行き過ぎた動きに対しては適切な対応を取りたい」と述べた。財務省内で記者団に語った。日銀が利上げを決めた後の記者会見で、植田総裁は今後の利上げの具体的な時期やペースに言及しなかった。市場では追加利上げに慎重だとの見方が強まり、日米の金利差