12月17日、地上設備の不具合により打ち上げが直前で中止されたH3（えいちすりー）ロケット8号機がきょう午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。H3ロケット8号機は22日午前10時51分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。機体は順調に飛行を続けていましたが、JAXAによりますと第2弾エンジンの燃焼が予定より早く停止したとして、状況を確認しています。H3ロケット8号機は12月17日に打ち上げられる予定