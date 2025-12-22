バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、クオンの新たな姿・ガリューデカリバー50を商品化した「DXガリューデカリバー50」(6,820円)の予約受付を行っている。「DXガリューデカリバー50」は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場するクオン(演：カルマ)の新たな姿「ガリューデカリバー50」を、DXなりきり玩具として商品化したアイテム。セットには、本商