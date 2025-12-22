ホワイトソックスとの２年契約が発表された村上宗隆内野手（２５）について情報サイトのファングラフスが、早くも村上も加えたホワイトソックスの予想オーダーを掲載。村上は「７番・一塁」となっている。ちなみに３年連続ＭＶＰとなったドジャース・大谷翔平の２０１８年のエンゼルスでのメジャーデビュー戦は「８番・ＤＨ」だった。２０２５年は６０勝１０２敗でア・リーグ中地区最下位になったホワイトソックスだが、前半戦