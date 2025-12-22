イベント続きの12月、手の込んだ料理は少しハードルが高いもの。そんなときこそ頼りになるのが、扱いやすく失敗しにくい鶏もも肉です。ジューシーさもボリュームも申し分なく、調理法次第で食卓がぐっと華やかに。揚げて、焼いて、ソースを添えて。クリスマスのテーブルに並んだ瞬間、主役になる3品をご紹介します！『タワー盛り油淋鶏』のレシピ大きく揚げれば、ジュワッとあふれる肉汁が！すっきりとした甘酢だれと相性抜群です